Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки передали в Национальный музей Революции Достоинства

Кухонный шкаф с керамическим петушком, которые остались висеть на стене разрушенной авиабомбой многоэтажки в Бородянке, были демонтированы.

Кухонный шкафчик с керамическим петушком из Бородянки Киевской области, ставший символом стойкости украинцев, передали в Национальный музей Революции Достоинства.

Шкаф, который невозмутимо держался над руинами в Бородянке, и фото которого сразу снискало всемирную славу и стало символом устойчивости и непокорности украинцев, переедет с разрешения владелицы.

Сверху на шкафчике пользователи соцсетей разглядели и узнали петуха – это Васильковская майолика.

ФОТО: Музей Майдана

«Уцелела там, где шансов, казалось бы, никаких. Со всем своим содержимым: фарфоровой посудой, стеклянными окошками дверцы, баночками для специй, традиционными сувенирами. И даже керамическим декоративным сосудом для напитков в виде петуха, изготовленным в 1960-х годах мастерами художественной керамики из Василькова Валерия и Надежды Проторьевых», – говорят в Музее Революции Достоинства.

Разрешение на демонтаж шкафчика дала владелица квартиры Надежда Сватко. Для музейщиков важно сохранить каждую деталь, вплоть до шурупов, на которые шкафчик крепился к стене.

Руины зданий в Бородянке на фоне и саму стену со шкафчиком сняли с помощью дрона Dron.ua. На основе фото и видеосъемки создадут 3D модель, чтобы в будущем воспроизвести местоположение и среду, в которой оставался шкафчик, с максимальной точностью.

Надежда Дмитриевна держится так же стойко, как и ее кухонный шкаф.

«В 2018 году балкон большой изготовили и окна поставили. Старалась как могла», – говорит она.

В этот дом семья поселилась, как только его возвели — в 85-м году. Авария на Чернобыльской атомной электростанции унесла жизни ее мужу. Потом умер старший сын, и она осталась жить вдвоем с младшим. Именно он и устанавливал кухонный шкаф, но два года назад не стало и его.

«У нас там несущая толстая стена, там по лестничной клетке, и оно выдержало. Там крючки такие хорошие. Я уже не помню сколько, ну больше 12-13 лет назад», — рассказывает женщина о своем шкафчике.

Устоявшийся кухонный шкаф первым заметила фотография «Общественного» Елизавета Серватинская. «Я увидела этот шкафчик и я так на него сначала взглянула. Думаю, как она там выстояла. Я сфотографировала ее несколько раз, у нас были дальше последующие съемки и я в 7 утра куда-то ехала, и думаю запою в «Твиттер» фотку, она так интересна», — рассказывает Лиза.

Ее фотография сразу же разлетелась соцсетями и стала символом устойчивости украинцев. В Сети сразу появились бодрящие мемы со шкафчиком, который выдержал бомбардировку. А потом заметили, что уцелевший петушок из Васильковской майолики, которая славится на весь мир.

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