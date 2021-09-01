Кукурузный жук закрыл на карантин два села в Винницкой области

Кукурузный жук закрыл на карантин два села в Винницкой области

Специалисты будут проводить фитосанитарные меры на территориях, где его обнаружили.

В Винницкой области в двух селах ввели карантинный режим — из-за кукурузного жука. Обнаружили его на полях в с. Ивановка и с. Марковка.

Об этом сообщают на Facebook-странице ГУ Госпотребслужбы области.

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Специалисты управления фитосанитарной безопасности обследовали посевы кукурузы в Винницком районе и нашли в двух селах "регулируемый вредный организм — западного кукурузного жука (Diabrotica virgifera virgifera)". Поэтому ввели карантинный режим.

В рамках карантинных зон проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредителя.

Напомним, в Киевской области бешеный кот "закрыл" на карантин 11 сел.

А в Харькове бешеный хорек укусил владельца. Часть Немышлянского района города находилась на карантине.

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