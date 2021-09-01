Кукурузный жук закрыл на карантин два села в Винницкой области

Специалисты будут проводить фитосанитарные меры на территориях, где его обнаружили.
В Винницкой области в двух селах ввели карантинный режим — из-за кукурузного жука. Обнаружили его на полях в с. Ивановка и с. Марковка.
Об этом сообщают на Facebook-странице ГУ Госпотребслужбы области.
Специалисты управления фитосанитарной безопасности обследовали посевы кукурузы в Винницком районе и нашли в двух селах "регулируемый вредный организм — западного кукурузного жука (Diabrotica virgifera virgifera)". Поэтому ввели карантинный режим.
В рамках карантинных зон проводят фитосанитарные мероприятия по локализации и ликвидации очагов вредителя.
Напомним, в Киевской области бешеный кот "закрыл" на карантин 11 сел.
А в Харькове бешеный хорек укусил владельца. Часть Немышлянского района города находилась на карантине.