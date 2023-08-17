Кулаками, ногами и палкой: на Харьковщине ревнивец убил женщину

Полицию вызвал сосед.
В Харьковской области мужчина забил сожительницу до смерти. Во время конфликта из-за ревности он избивал женщину руками, ногами и деревянной палкой до тех пор, пока она не прекратила подавать признаки жизни.
Об этом сообщили в полиции Харьковской области.
В полицию о преступлении сообщил сосед. Он заявил, что между парой возникла ссора, во время которой мужчина убил женщину.
"В одном из частных домов города Чугуева между 31-летним нападающим и потерпевшим произошел спор на почве ревности. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина начал избивать сожительницу кулаками, ногами и палкой. Когда мужчина понял, что 51-летняя женщина не подает признаков жизни, он рассказал все соседу, который и вызвал полицию", — говорится в сообщении полиции.
По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Задержанному уже доложено о подозрении в совершении преступления и направлено в суд ходатайство об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
Теперь за содеянное ему грозит до 15 лет лишения свободы.
Напомним, в Закарпатье дети убили собственную мать.
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