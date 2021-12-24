Кулаками по голове: в Черновцах мужчина забил до смерти соседку

Злоумышленнику светит термин.
В Черновцах 55-летний мужчина во время спора убил свою соседку. Смерть женщины наступила в результате компрессионной асфиксии.
Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черновицкой области.
Сотрудники полиции установили, что убийцей оказался ранее судимый 55-летний сосед умершей.
Между соседями возникла ссора, во время которой пьяный мужчина ударил женщину несколько раз кулаками по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась.
Полицейские задержали правонарушителя и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам части 1 статьи 115 Умышленного убийства Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, в Черниговской области жителя бывшего Щорского района приговорили к пожизненному заключению за убийство малолетней дочери и покушение на убийство 2-летнего сына.
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