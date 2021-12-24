Кулаками по голове: в Черновцах мужчина забил до смерти соседку

Кулаками по голове: в Черновцах мужчина забил до смерти соседку

Злоумышленнику светит термин.

В Черновцах 55-летний мужчина во время спора убил свою соседку. Смерть женщины наступила в результате компрессионной асфиксии.

Об этом сообщает отдел коммуникации полиции в Черновицкой области.

Также читайте Покушение на убийство судьи за рассмотрение дела: жителю Прикарпатья объявили подозрение в преступлении

Сотрудники полиции установили, что убийцей оказался ранее судимый 55-летний сосед умершей.

Между соседями возникла ссора, во время которой пьяный мужчина ударил женщину несколько раз кулаками по голове и туловищу. От полученных травм женщина скончалась.

Полицейские задержали правонарушителя и сообщили ему о подозрении в совершении уголовного преступления по признакам части 1 статьи 115 Умышленного убийства Уголовного кодекса Украины. Суд избрал злоумышленнику меру пресечения в виде содержания под стражей.

В Ровенской области известного художника приговорили к 15 годам за убийство

Напомним, в Черниговской области жителя бывшего Щорского района приговорили к пожизненному заключению за убийство малолетней дочери и покушение на убийство 2-летнего сына.

Читайте также: