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Кулеба и Блинкен договорились искать решения для экспорта украинских продуктов в Африку и Азию

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Кулеба и Блинкен договорились искать решения для экспорта украинских продуктов в Африку и Азию

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились тесно сотрудничать, чтобы экспортировать украинские продукты питания для потребителей в Африке и Азии.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", — отметил Кулеба.

Напомним, накануне Кулеба уже встретился с главой МИД Северной Македонии и с главой МИД Албании в рамках зарубежных визитов для участия в мероприятиях G7 и ЕС.

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