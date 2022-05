Кулеба и Блинкен договорились искать решения для экспорта украинских продуктов в Африку и Азию

Met @SecBlinken в Берлине. Более weapons and other aid is on the way to Ukraine. Мы сотрудничаем с проблемами, которые обеспечивают, что украинские продукты экспорта получают покупателей в Африке и Азии. Великолепно к Секретари Blinken и США для своих властей и несчастного содействия. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ