Кулеба и Блинкен договорились искать решения для экспорта украинских продуктов в Африку и Азию

Кулеба и Блинкен договорились искать решения для экспорта украинских продуктов в Африку и Азию

Дмитрий Кулеба встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и государственный секретарь США Энтони Блинкен договорились тесно сотрудничать, чтобы экспортировать украинские продукты питания для потребителей в Африке и Азии.

Об этом Дмитрий Кулеба сообщил в Twitter.

"Встретился с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Берлине. Больше оружия и другой поддержки направляется в Украину. Договорились вместе работать над тем, чтобы украинский продовольственный экспорт достался потребителям в Африке и Азии. Благодарен коллеге и США за лидерство и непреклонную поддержку", — отметил Кулеба.

Met @SecBlinken в Берлине. Более weapons and other aid is on the way to Ukraine. Мы сотрудничаем с проблемами, которые обеспечивают, что украинские продукты экспорта получают покупателей в Африке и Азии. Великолепно к Секретари Blinken и США для своих властей и несчастного содействия. pic.twitter.com/E3oru9jfIJ — Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 15, 2022

Напомним, накануне Кулеба уже встретился с главой МИД Северной Македонии и с главой МИД Албании в рамках зарубежных визитов для участия в мероприятиях G7 и ЕС.

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