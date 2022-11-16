Кулеба и Блинкен обсудили инцидент с ракетой, которая упала в Польше: "Ответ должен быть жестким и принципиальным"

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел разговор с государственным секретарем США Энтони Блинкеном по поводу ракеты, которая упала на территории Польши и лишила жизни двух человек.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во время разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном подчеркнул, что ответ на российский ракетного террор, который коснулся Польши, должен быть жестким и принципиальным.

Об этом глава украинской дипломатии написал в своем твиттере.

"Детальный разговор с государственным секретарем Энтони Блинкеном по поводу российского ракетного террора — его масштабов, целей и последствий. Я подчеркнул, что ответ на произошедшее в Польше должен быть жестким и принципиальным", — написал Кулеба.

По его словам, Блинкен также подтвердил планы США вместе с G7 и ЕС удвоить усилия по восстановлению украинской энергетической системы.

В Польше упала ракета: что известно

Вечером 15 ноября на территории восточной Польши в селе Пшеводуви упала ракета, в результате чего погибли два человека. Это произошло примерно в 6 километрах от украинско-польской границы.

Президент Польши Анджей Дуда после разговора с мировыми лидерами провел брифинг по поводу инцидента. По его словам, "нет убедительных доказательств того, кто выпустил эту ракету", однако польские войска и Североатлантиный альянс перешли в готовность.

В свою очередь президент США Джо Байден заявил, что ракета была запущена не с территории России. Впрочем, он призвал дождаться завершения расследования инцидента.

На следующий день, 16 ноября, премьер-министр Великобритании Риши Сунак провел экстренную встречу с президентом США Джо Байденом и лидерами НАТО по падению ракет в Польше. Это произошло на Бали в рамках саммита G20. Лидеры стран поддержали Украину и осудили атаки на украинские города. Относительно Польши инцидент обещают расследовать.

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