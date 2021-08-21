Кулеба и Нуланд провели телефонный разговор перед визитом Зеленского в США: о чем говорили

Стороны выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным.
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с заместителем государственного секретаря США Викторией Нуланд.
Стороны обсудили ряд вопросов, в том числе подготовку визита президента Украины Владимира Зеленского в США.
Об этом говорится в сообщении МИД Украины.
Стороны договорились взаимодействовать в эвакуации граждан Украины из Афганистана в приоритетном порядке.
"Собеседники отдельно обсудили подготовку к визиту президента Украины Владимира Зеленского в Соединенные Штаты Америки и выразили взаимное убеждение в том, что визит будет успешным и результативным", — говорится в сообщении.
Напомним, визит Зеленского в США перенесли на 31 августа. В его программе появилась встреча с Джо Байденом лицом к лицу.