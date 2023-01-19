Кулеба и Резников призвали мир дать Украине танки, ведь "угроза нового наступления россиян очень реальна"

Глава МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Алексей Резников 19 января выступили с совместным заявлением, призвавшим партнеров предоставить Украине танки и предупредили об угрозе нового наступления России.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба и глава Минобороны Алексей Резников обратились к международным партнерам с просьбой предоставить Украине военную помощь на фоне ожидаемого нового наступления оккупантов.

Соответствующее заявление 19 января опубликовал Генеральный штаб ВСУ.

"Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна", — говорится в заявлении двух глав министерств.

Кулеба и Резников подчеркнули, что одной из самых острых потребностей ВСУ в настоящее время является современная бронированная техника. В то же время не менее важны усиление огневых и маневровых способностей ВСУ с помощью западных танков.

"Мы обращаемся к государствам, имеющим на вооружении танки Leopard 2, в частности Греции, Дании, Испании, Канады, Нидерландов, Германии, Норвегии, Польши, Португалии, Турции, Финляндии, Швеции. Мы гарантируем, что мы будем использовать это оружие ответственно и исключительно" для защиты территориальной целостности Украины в международно признанных границах", – заявили Кулеба и Резников.

Руководители двух украинских ведомств подчеркнули, что РФ по-прежнему имеет преимущество в военных, вооружении и военной технике, также захватчики продолжают вести наступательные действия.

"Кремль настроен на дальнейшую активизацию боевых действий. Попытка реванша России за ее неудачи в войне против Украины, в том числе и угроза нового полномасштабного наступления российских сил очень реальна", — подчеркнули главы МИД и Минобороны.

Напомним, сейчас Париж рассматривает передачу Украине своих боевых танков Leclerc, чтобы привлечь Германию к поставке Украине тяжелой бронетехники.

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