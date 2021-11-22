Кулеба назвал два фактора, от которых зависит вероятность вторжения России на территорию Украины

Кулеба назвал два фактора, от которых зависит вероятность вторжения России на территорию Украины

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главная цель РФ – делать Украину слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вероятность вторжения России на нашу территорию зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.

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Об этом он сказал в эфире "Украина 24", пишет Liga.net.

Так, по мнению Кулебы, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает Кремль и лично президент России Владимир Путин, а использует ли он эту опцию, будет зависеть от двух факторов, говорит глава МИД.

Первый фактор — спокойствие и выдержка Украины. "Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта", – подчеркнул Кулеба.

Вторым фактором глава МИД Украины назвал скоординированность и силу действий международных партнеров. По его словам, власть работает над обеими факторами.

"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ.

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