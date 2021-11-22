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Кулеба назвал два фактора, от которых зависит вероятность вторжения России на территорию Украины

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Кулеба назвал два фактора, от которых зависит вероятность вторжения России на территорию Украины

УНІАН

Глава украинского внешнеполитического ведомства подчеркнул, что главная цель РФ – делать Украину слабой, дестабилизируя ее изнутри и блокируя ее сотрудничество с другими государствами в оборонной сфере.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вероятность вторжения России на нашу территорию зависит от двух факторов: силы и выдержки Украины, а также силы и скоординированности международных партнеров.

Об этом он сказал в эфире "Украина 24", пишет Liga.net.

Так, по мнению Кулебы, новая наступательная операция является одной из опций, которую рассматривает Кремль и лично президент России Владимир Путин, а использует ли он эту опцию, будет зависеть от двух факторов, говорит глава МИД.

Первый фактор — спокойствие и выдержка Украины. "Мы должны в ближайшие месяцы – и общество, и государство – продемонстрировать максимальную эффективность, максимальную выдержку и не вестись на провокации ни внутри страны, ни в зоне конфликта", – подчеркнул Кулеба.

Вторым фактором глава МИД Украины назвал скоординированность и силу действий международных партнеров. По его словам, власть работает над обеими факторами.

"Я призываю всех в ближайшие месяцы не паниковать, но сохранять бдительность и не вестись на провокации, особенно в информационном пространстве", – добавил Кулеба.

Напомним, ранее украинская разведка заявила, что РФ готовит нападение на Украину на начало 2022-го. О подготовке нового вторжения сообщают и международные партнеры и иностранные СМИ.

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