Кулеба назвал европейские страны, которые откроются этим летом для украинцев

На сегодняшний день в Европе для украинцев доступны Греция, Кипр, Хорватия и Болгария.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал страны, которые откроются для украинцев после введения "паспортов вакцинации".

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Об этом он рассказал в эфире "Сніданку з 1+1" 4 июня.

"Мы не должны драматизировать требование ПЦР-теста. Ибо, когда мы летали по безвизу, когда ты летишь в страну ЕС, то на границе могут попросить показать бронирование гостиницы или обратный билет, например. ПЦР-тест — это не то, что блокирует путешествия. Мы работаем над тем, чтобы было минимальное количество требований... Я вчера говорил с министром иностранных дел Албании. Мы договорились, что украинцам создадут соответствующие условия. Я думаю, основные курорты мы откроем. Работаем над Испанией. Думаю, этим летом мы будем иметь больше условий для путешествий, чем в прошлом году", — сказал глава МИД.

Кулеба также добавил, что самая открытая открытая страна для украинских туристов — это Турция.

"Я говорил с главой МИД Турции и мы договорились, что этим летом для украинских туристов создадут максимальные условия", — добавил министр иностранных дел Украины.

Стоит отметить, что с 4 июня начали действовать новые правила въезда иностранцев в Турцию, в частности, и для украинских туристов. Отмечается, что для въезда в страну необходимо предоставить один из четырех документов:

отрицательный ПЦР-тест на COVID-19, сделанный не позже чем за 72 часа до приезда;

экспресс-тест на определение антигена SARS-CoV-2, сделанный не позже чем за 48 часов до приезда;

документ о полной вакцинации от коронавируса, проведенной по меньшей мере за 14 дней до приезда;

документ, удостоверяющий, что человек переболел COVID-19 в течение последних 6 месяцев.

Наши граждане должны сами выбрать, какой из документов взять с собой в путешествие. Документ должен быть на английском языке.

Напомним, 27 апреля Украина и Турция подписали меморандум об усилении сотрудничества в туристической отрасли. С 15 мая по 4 июня граждане Украины могли путешествовать в Турцию без справок о негативном ПЦР-тесте.

Дмитрий Кулеба: какие страны ЕС откроются этим летом для украинцев

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