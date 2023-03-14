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Кулеба назвал количество стран, которые будут вместе работать над созданием спецтрибунала для России

Автор
Оксана ЗинченкоОксана Зинченко
Дата публикации
Просмотры
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Кулеба назвал количество стран, которые будут вместе работать над созданием спецтрибунала для России

Фото: Associated Press

Уже 32 страны мира поддержали создание специального трибунала для России за преступления в Украине.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что количество стран, поддерживающих создание специального трибунала для России, возросло до 32.

Об этом он написал в своем Twitter.

"Еще две страны присоединились к Коалиции за создание Специального трибунала по поводу преступлений агрессии против Украины. 32 государства теперь работают вместе, чтобы привлечь к ответственности высшее политическое и военное руководство России. Путин и его сообщники предстанут перед судом", — написал Кулеба.

Следует отметить, что еще неделю назад после присоединения Греции к этой коалиции глава МИД заявил, что 30 стран готовы работать над спецтрибуналом для РФ. Какие государства присоединились к группе теперь – Кулеба не сообщил.

Заметим, что первое заседание коалиции государств состоялось 26 января, тогда участие в обсуждении принимала 21 страна. Следующее заседание запланировано на 21-22 марта в Страсбурге.

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Дата публикации
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305
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