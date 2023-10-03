Кулеба назвал прошлую ошибку ЕС на фоне будущих переговоров о членстве Украины

По словам министра, в Европейском союзе ясно понимают, что эта ошибка не должна быть повторена.

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба указал на прошлую ошибку ЕС в отношении стран Западных Балкан, которым много лет назад пообещали интеграцию, а затем этот процесс остановился.

Об этом Дмитрий Кулеба сказал в эфире телемарафона на фоне комментирования предстоящих переговоров о членстве Украины в ЕС.

"Не только принято решение о том, что Украина будет членом Европейского союза, но есть и решение о том, что между сейчас и обретением этого членства не должна пролечь вечность, как это произошло со странами Западных Балкан, которым много лет назад пообещали интеграцию", – напомнил Кулеба.

По его словам, дали все процессы остановились, пока не встал вопрос Украины.

"И кстати, мои коллеги-министры искренне признали, что если бы не украинский кейс, то до сих пор мы бы слушали разговоры об усталости Европейского союза от расширения. И ни по одной другой стране не было бы прогресса. Это именно Украина, как локомотив, своим конкретным случаем, к сожалению, спровоцированным полномасштабной российской агрессией повлекла за собой все другие страны, более 10 лет ожидающие какого-то прогресса", – добавил Кулеба.

Он считает, что в Европейском союзе четко понимают, что эта ошибка не должна быть повторена.

"Я имею в виду, ошибка в бесконечном ожидании и невыполнении Европейским союзом обещаний", – добавил он.

Министр назвал сигналы о членстве Украины в ЕС "очень положительными".

"Украина делает свою домашнюю работу. Европейская комиссия дает свою оценку. Совет Европейского союза принимает это решение в конце года — открываем переговоры о членстве Украины в ЕС и двигаемся к цели", — пояснил Кулеба.

Ранее министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал парламентские выборы в Словакии, на которых предварительно победила пророссийская партия. По его словам, сейчас слишком рано утверждать, каким образом результат выборов будет влиять на позицию страны.

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