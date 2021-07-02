Кулеба назвал самоубийством для России возможную конфронтацию с НАТО в Черном море

Глава МИД считает, что Североатлантический альянс усиливать свои позиции в регионе.

Инцидент с британским эсминцем у берегов оккупированного Крыма не приведет к эскалации напряженности в Черноморском регионе между Россией и НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью Newsweek, отметив, что у россиян нет шансов на успех в таком противостоянии.

По словам главы МИД, Россия не рискнет начать полномасштабную конфронтацию с НАТО в Черном море.

"Я действительно верю, что Россия готова к эскалации некоторой локальной напряженности в Черноморском регионе, но я не считаю их самоубийственными. Они могут ущипнуть и спровоцировать где-то в другом месте", — отметил Кулеба.

В то же время украинский министр признал, что Россия благодаря оккупированном Крыму занимает стратегически выгодное положение, поэтому НАТО следует усиливать позиции в регионе.

"Существует риск того, что Россия может значительно усилить свой контроль над Черным морем и еще больше расширить свое влияние в регионе, что означает повышенные угрозы безопасности и стабильности Украины и ее союзников по НАТО", — отметил он.

По его словам, ситуация безопасности в Черноморском регионе в последнее время стала одной из ключевых тем переговоров Украины с партнерами по НАТО, в частности, с Румынией, Турцией и Болгарией, а также в штаб-квартире НАТО в Брюсселе.

"Нам необходимо усилить сотрудничество между украинским флотом и флотом союзников по НАТО в Черном море. Я уверен, что ничто не может помешать учениям Sea Breeze. Сейчас Россия пытается играть мускулами, показывая, что независимо от того, сколько тренируются другие, только они готовы действовать в регионе", — сказал министр.

Напомним, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что Соединенные Штаты Америки и Великобритания не смогли бы победить в Третьей мировой войне, если бы она произошла. Такое заявление российский лидер сделал, отвечая на вопрос об инциденте с британским эсминцем.

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