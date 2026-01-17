Кулеба назвал три области с худшей ситуацией со светом: где сейчас тяжелее всего

Пункт обогрева

По состоянию на 17 января сложная ситуация с электроснабжением наблюдается в Киевской, Одесской и Запорожской областях. Энергетики работают в усиленном режиме, ликвидируя последствия атак и аварий, вызванных низкими температурами.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по восстановлению Украины — министр развития общин и территорий Алексей Кулеба в комментарии «Общественному».

Какая ситуация в Киеве

По словам министра, в столице продолжаются активные работы по восстановлению жизнеобеспечения. В настоящее время более 50 тысяч абонентов остаются обесточенными. Критическая инфраструктура города обеспечена альтернативными источниками питания.

В настоящее время продолжается подключение около 100 многоэтажных домов к теплосети.

Однако еще более 40 домов остаются без отопления с 9 января.

Дополнительные аварийные отключения провоцируют сильные морозы. Для ликвидации последствий были привлечены все профильные службы.

Какая ситуация в других регионах

В Одесской области продолжаются восстановительные работы и процесс переподключения потребителей. В Запорожье энергетики планируют завершить основные ремонты к концу дня, что позволит региону перейти от аварийных плановых графиков отключений.

Никогда раньше мы не переживали таких условий: сильные морозы и одновременные удары по энергосистеме. Ни одна система не выдерживает десятков атак «Искандеров» и дронов при среднесуточной температуре -15», — подчеркнул Кулеба.

В связи с критической ситуацией власти приняли важное решение для жителей Киева и Киевской области. Гражданам разрешили передвижение по улицам во время комендантского часа, но исключительно для того, чтобы добраться до ближайшего Пункта несокрушимости или пункта обогрева.

Для передвижения не нужны специальные пропуска — достаточно иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Также министр отметил, что частный бизнес (кафе, магазины, ТРЦ), который обустроил на своей территории Пункты несокрушимости, может работать круглосуточно. Однако это не касается развлекательных заведений. Окончательное решение о режиме работы должно быть принято местными властями и согласовано с военным руководством.

Кулеба подчеркнул, что поддержка международных партнеров сейчас критически необходима. Украина ожидает помощи, которая будет обсуждаться во время встречи представителей Украины и других государств в формате энергетического «Рамштайна».

Напомним, в течение многих месяцев российские дроны и ракеты системно избивают по украинской энергетике. По словам министра энергетики Дениса Шмыгаля, в Украине уже не осталось ни одной электростанции, которая бы не подверглась враждебным атакам.