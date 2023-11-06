Кулеба назвал условие, при котором Украина "закроет глаза" на нежелание Германии передавать ракеты Taurus

Сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в свои истории и ФРГ может помочь.

Украина "закроет глаза" на нежелание Германии передать ВСУ крылатые ракеты Taurus, если в Берлине согласятся обеспечить украинцев дополнительными системами ПВО.

Об этом заявил глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба, информирует Welt.

Он заявил, что сейчас Украина готовится к тяжелейшей зиме в свои истории.

"Поэтому мы закроем глаза, если не получим (ракеты – ред.) Taurus, но получим системы ПВО. Мы пытаемся защитить наши электростанции лучше. Но российские учатся. Они еще раз проверят нашу выносливость своими ракетами. Но мы победим", — отметил Кулеба. .

Вместе с тем, по словам Кулебы, Украина продолжит работу с немецким правительством по получению крылатых ракет Taurus.

"Германия всегда придерживается очень высоких моральных стандартов, но не в счет, какой огромный поворот она уже сделала", — добавил он.

Напомним, ранее сообщалось, что воины ВСУ усовершенствовали ЗРК Avenger, чтобы еще эффективнее сбивать российские цели.

Кроме того, мы ранее информировали, что украинские военные в Германии продолжили обучение на комплексах противовоздушной обороны Patriot.

Читайте также: