Кулеба назвал виды вооружения, которых Украине не хватает для скорой победы

Украина имеет три больших приоритета по оружию, которое необходимо для скорейшей победы в войне против России.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, Украине нужно именно то оружие, количество которого в России сейчас выше.

Об этом глава МИД сказал во время брифинга.

"Куда бы я ни поехал, любой разговор начинается и заканчивается поставкой оружия... По системам вооружения у нас есть приоритеты. Три самых больших приоритета — это артиллерия любого типа и боеприпасы к нему, это ПВО и системы залпового огня. Это вещи, которые нужны", – заявил Кулеба.

Министр подчеркнул, что артиллерия и РСЗО — это те системы, которых в России пока гораздо больше, чем у Украины.

"Мы можем бороться не только количеством, но и качественно, потому что одна гаубица НАТО гораздо эффективнее российских гаубиц, изготовленных в Советском Союзе. На каждой встрече я постоянно подчеркиваю большую потребность получить больше артиллерии. Никакая и оборонительная и наступательная операция не может быть воплощена без артиллерии", — подчеркнул Кулеба.

Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагает запустить специальную программу для российских военных, которые больше не хотят воевать в Украине. Глава МИД уверен, что это предложение достойно того, потому что "даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира".

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