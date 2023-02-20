Кулеба не поехал в Брюссель на фоне слухов о приезде важных гостей в Киев

В Сети распространяется информация, что 20 февраля в Украину приедет президент США Джо Байден.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отменил анонсированную встречу с европейскими министрами иностранных дел в Брюсселе, которая должна была состояться перед заседанием Совета ЕС.

Об этом глава МИД Украины написал в Twitter.

"Я благодарен Эстонии за предложение по совместным прямым закупкам оружия и боеприпасов, которые могут начаться с предоставления странами ЕС 1 млн 155-мм снарядов. Несмотря на то, что не могу сегодня присутствовать на #FAC (заседании Совета ЕС на уровне глав МИД — ред.), мы решительно поддерживаем инициативу и призываем воплотить ее в жизнь", — говорится в сообщении.

В Сети распространяется информация, что 20 февраля в Украину может приехать президент США Джо Байден или вице-президент Камала Гаррис.

Напомним, Дмитрий Кулеба встретился с главой МИД Китая Ван Й.

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