Кулеба не сдержался в своем обращении к Западу из-за задержки снарядов

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба отметил необходимость решительных и системных шагов от европейских партнеров для увеличения производства вооружения для Украины.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что если Европа хочет, чтобы наступил мир, она должна увеличить производство вооружения и запретить экспорт артиллерийских снарядов на другие континенты.

Об этом он написал в колонке для издания Le Monde.

Глава МИД отметил, что ВСУ не может уничтожить артиллерию врага и защитить своих воинов, ведь им критически не хватает артиллерийских боеприпасов. По его словам, Украина оказалась в таком положении из-за того, что ее партнеры в Европе и США в течение месяцев больше дискутировали, чем поставляли нашему государству достаточное количество артиллерийских снарядов.

"Из-за того, что они не ускорили свое производство оружия вовремя, они затягивали закупку военной техники у третьих стран, и они экспортировали снаряды, произведенные в Европе, в другие части света", — сказал министр.

Он отметил, что из-за такой задержки в поставках оружия Украина с осторожным оптимизмом относится к решению, которое приняли союзники страны во время состоявшейся 26 февраля Парижской конференции, где обсуждали увеличение закупок снарядов в третьих странах.

"Мы глубоко благодарны за это решение. Но этого недостаточно. Существует неотложная потребность в решительных и системных решениях, а не в лихорадочных дискуссиях", — добавил Кулеба.

Дипломат объяснил, что успех стратегии зависит только от единства между обществом, политическими и военными лидерами, солдатами и союзниками.

"Без смелых и честных ответов на вопросы, поставленные на Парижской конференции, не будет ни единства, ни стратегии", – подчеркнул министр.

Напомним, в своей колонке на фоне затягивания Западом военной помощи глава МИД Украины Дмитрий Кулеба также написал, что если лидеры Европы не отвергнут страх перед РФ, то "в будущем придет черед ее солдат".

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