Кулеба о массированном ракетном ударе: "Звуки взрывов в Украине должен услышать весь мир"

Сегодня, 29 декабря, около 110 российских ракет и беспилотники были использованы по мирным жителям в Украине. Целями были роддом, школы, больницы, жилые дома и коммерческие объекты.

На этом акцентировал министр иностранных дел Дмитрий Кулеба

"Звуки взрывов в Украине должен слышать весь мир"

В этот день, подчеркнул Кулеба, миллионы украинцев очнулись от громких звуков взрывов. Дипломат хочет, чтобы эти звуки взрывов в Украине услышали по всему миру.

"Во всех крупных столицах, штабах и парламентах, которые сейчас обсуждают дальнейшую поддержку Украины. Во всех редакциях, которые пишут об "усталости" или о том, что Россия якобы готова к "переговорам". Эти звуки – это то, что Россия действительно должна сказать", – убежден он.

Именно поэтому нашим единственным коллективным ответом, уверяет Кулеба, может и должно быть продолжение, мощная и долгосрочная военная и финансовая помощь Украине. Лишь большая огневая мощь может заставить замолчать российский террор.

Напомним, силами ПВО уничтожены 87 крылатых ракет и 27 ударных беспилотников.

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