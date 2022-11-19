Кулеба о призывах к переговорам с РФ: "Нам нужна победа, а не ничья"

Глава МИД Дмитрий Кулеба подчеркнул, что "перемирие", к которому стремится Россия, сыграет против Украины и безопасности всего мира. Поэтому нельзя допустить создания этого "замороженного конфликта".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что вместо предложений преждевременных мирных переговоров с Россией, не стремящейся к мирному процессу, целью партнеров должна быть победа Украины, которая принесет устойчивый и справедливый мир на европейский континент.

Об этом Кулеба сказал в видеообращении к участникам юбилейного конгресса Панъевропейского союза, который проходит по случаю 100-летия организации в Вене, сообщает пресс- пресс-служба МИД Украины.

"Нам нужна победа, а не ничья. Если позволить России взять сейчас паузу, Путин создаст посреди Европы замороженный конфликт, гигантскую бомбу замедленного действия, которая будет готова взорваться каждую секунду. Для Европы было бы стратегической ошибкой преследовать такую цель. Предостерегаю партнеров Украины: не предлагайте нам компромиссы с совестью, территориальной целостностью или суверенитетом. Это будут и ваши компромиссы с собственной безопасностью", — заявил Кулеба.

Министр иностранных дел подчеркнул, что ни одна страна в мире не стремится к миру так, как Украина, но "такие войны, как эта, должны завершаться победой добра над злом". Он призвал партнеров работать вместе над достижением главной цели – победы Украины.

Глава украинского МИД напомнил, что Россия ведет захватническую геноцидную войну не только против Украины, но и людей во всем мире. Таким образом, РФ пытается дестабилизировать Европу, Африку, Ближний Восток, Азию. Россия также прибегает к ядерным угрозам и пытается запугать Запад и посеять сомнения в целесообразности дальнейшей поддержки Украины.

"Не стоит поддаваться страху и шантажу. Каждый раз, когда мы, европейцы, оставались твердыми, принципиальными, едиными и сильными, Путин всегда отступал. В то же время любой знак слабости расценивается Россией как приглашение к дальнейшему террору и зверствам. Именно поэтому поддержка Украины должна продолжаться и усиливаться, а никакие отступления от санкционного давления на Россию недопустимы", — подчеркнул министр.

Москва продолжает использовать заявления о якобы готовности к переговорам только как прикрытие для продолжения агрессии. Путин и дальше ставит ультиматумы, поэтому партнерам Украины сейчас стоит поставить цель — победу Украины, а не поиск преждевременных мирных договоренностей с Россией.

"Настоящий мир принесет украинская победа. Эта цель вполне достижима, как доказали харьковская и херсонская операции этой осенью. Победа Украины будет также победой Европы и Запада. Она восстановит мир и безопасность на нашем континенте на десятилетие. Кроме того, она принесет длительный период международной стабильности, потому что станет очевидно, что агрессия не является эффективным инструментом достижения целей в 21 веке. Именно к такому результату мы все должны стремиться, и именно это является путем к настоящему, прочному и справедливому миру", — подчеркнул Дмитрий Кулеба.

Министр подчеркнул, что помощь Украине – это не благотворительность. Кулеба подчеркнул, что помогая украинцам, европейские партнеры помогают самим себе, вносят вклад в долгосрочную безопасность и стабильность Европы.

Напомним, президент Владимир Зеленский призвал мировых лидеров содействовать усилиям Украины по уничтожению каких-либо элементов российской агрессии и выполнить 10 пунктов "украинской формулы мира".

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