Кулеба о самолетах для Украины: "Германия не будет играть ключевую роль в решении о поставках"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал поставку Украине американских истребителей.
Германия не будет играть ключевую роль в вопросе поставки авиации в Украину. В теме истребителей решающее слово будет за США.
Об этом глава МИД Украины Дмитрий Кулеба сказал в интервью BBC.
Как известно, канцлер Германии Олаф Шольц категорически заявил, что не будет поставлять Украине авиацию. Однако министр отметил, что решение Берлина было важным в поставках танков Leopard, систем ПВО IRIS-T, поскольку это германские технологии. Однако в теме самолетов главную роль играют США как страна-производитель.
"В вопросе самолетов слово Германии не является ключевым, потому что это американская технология", — добавил Кулеба.
Он объяснил, что при обсуждении возможной передачи Украине истребителей чаще всего речь идет о F-16, поскольку это самый массовый боевой самолет.
"Конечно, мы не списываем со счетов и другие самолеты, такие как шведские Гриппени, французские Миражи и Рафали. Мы открыты для общения со всеми партнерами", — подчеркнул Кулеба.
Напомним, президент США Джо Байден заявил журналистам, что США не будут передавать Украине самолеты. В Белом доме также поддержали позицию президента США Джо Байдена по поводу неотправки в Украину самолетов F-16.
Однако министр обороны Алексей Резников отметил, что все виды оружия проходили "Нет". Он объяснил, что "это первый этап".
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