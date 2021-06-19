Кулеба — о "Северном потоке-2": Это политический проект, чтобы обойти Украину

По словам главы МИД Украины, этот проект противоречит принципам диверсификации энергоснабжения.

Российский проект " Северный поток-2 " является политически мотивированным, с экономической и стратегической точек зрения целесообразным остается транзит газа через территорию Украины.

В то же время альтернативным маршрутом поставок сжиженного природного газа в страны Черноморского региона станет открытие Турцией канала "Стамбул", строительство которого Украина приветствует. Об этом министр иностранных дел Дмитрий Кулеба сказал во время панели "Энергетика: какое будущее нас ждет?" в рамках Анталийского дипломатического форума, который проходит в эти дни в Турции, сообщает "Укринформ".

"Самый большой вопрос в снабжении энергии, сотрудничества в этой сфере — это инфраструктура. Мы все знаем, откуда можно взять энергию и куда она должна быть доставлена. Главный вопрос — как. Если отвечать на этот вопрос исключительно с экономической точки зрения, это один ответ. С политической точки зрения — совершенно другая", — сказал Кулеба.

В качестве примера он привел реализацию проекта "Северный поток-2". "Как это случилось с "Северным потоком-2 ", проектом, который подрывает энергетическую безопасность Европы, противоречит принципам диверсификации энергоснабжения. Это политический проект, цель которого — обойти Украину по политическим соображениям, поскольку с экономической и стратегической точек зрения целесообразным остается транзит газа через территорию Украины ", — сказал Кулеба.

Он отметил, что Украина была и остается надежным транзитером газа.

Министр также отметил высокий уровень сотрудничества с Турцией во всех измерениях, включая энергетическую сферу, важное значение Трансанатолийского газопровода TANAP.

"Ждем с нетерпением открытия нового канала, который соединит Черное и Средиземное моря, поскольку это возможность для поставок сжиженного природного газа в Черноморские страны... В этом ключе хорошие отношения с Турцией и ее инвестиции в диверсификацию поставок энергии имеют исключительное значение" — сказал Кулеба.

Напомним, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что "Северный поток-2" — "это вызов не только Украине, но и для Польши, для многих стран, которые понимают, что такое РФ".

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