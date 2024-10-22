Кулеба о скандале с консульскими услугами: МИД не мог действовать вразрез с политикой государства

Эксминистр прокомментировал ситуацию с прекращением 23 апреля 2024 года дипучреждениями Украины за рубежом приема заявлений на оформление новых документов от мужчин.
Скандалы об ограничении консульских услуг для мужчин за границей, которые не утихали вплоть до мая 2024 года, были вызваны, в частности, ситуацией с готовящимся в Украине законом о мобилизации.
Об этом говорил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба с журналисткой Раминой Эсхакзай.
Эксминистр объяснил, чем именно тогда была вызвана реакция МИД на бурные обсуждения в социальных сетях, скандалы и стычки в консульствах, а также множество слухов по поводу дальнейших планов украинской власти.
"За рубежом услуги граждане получают в двух местах: дипломатической миссии или офисе ГП "Документ". Дипломатическая миссия — это Министерство иностранных дел, ГП "Документ" — Министерство внутренних дел. В ГП "Документ" появились какие-то проблемы, и люди, которые массово получали там документы, начали на это жаловаться. На тот момент консульства работали в штатном режиме. вся эта кумулятивная проблема упала нам на голову", — вспомнил Кулеба.
Он также объяснил свою реакцию на резонанс, вызвавший данная ситуация.
"Что происходило в реальности? Граждане Украины, читавшие в новостях о приближающемся законе о мобилизации, решили ускорить оформление своих документов. В это время другие находящиеся здесь громады Украины не имеют возможности спрятаться от взаимодействия с государством, просто переоформив свои документы. Мы говорим о справедливости. Поэтому я оказался в ситуации, в которой у меня с одной стороны мужчины мобилизационного возраста за границей, о которых я, как глава МИД, стараюсь избежать потенциальных угроз призыва, ускорив оформление своих документов. А с другой стороны, есть украинские мужчины, которые еще не были мобилизованы, а также мужчины на фронте, которые рискуют своей жизнью ради своей страны. Поэтому был запрос на справедливость., кто находится в Украине и теми, кто за границей. Нужно было делать выбор. Власть — это вообще выбор.
Он также добавил, что МИД не мог действовать в разрез с государственной политикой, заключавшейся в подготовке закона о мобилизации.
"Проблемы в выдаче документов в ГП "Документ" уже появились, а МИД будто бы существовал в своей отдельной реальности. Меня могут критиковать или нет, я к этому спокойно отношусь, потому что есть такие моменты, когда ты не можешь быть хорошим для всех, иначе ты потеряешь себя и то, во что ты веришь. Был такой момент, когда было давление обстоятельств, которое я описал, нужно было принимать решение. гражданство, что нужна новая политика по отношению к украинцам за границей, и мы написали концепцию, стратегию и положили на стол президенту в этом году, когда я еще был министром, это тоже я верю, что украинцы должны оставаться одним целым. тем, чтобы мы оставались одним целым не только в своих правах по отношению к государству украина, но и в своих обязанностях по отношению к нему. Кулеба.
Напомним, информация о временном прекращении предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста, повлекла за собой бурную реакцию тех украинцев, которые выехали в другие государства. Тогда Дмитрий Кулеба прокомментировал ограничение консульских услуг за границей, заявив, что защита интересов государства является приоритетом в условиях полномасштабной войны.
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