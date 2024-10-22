Кулеба о скандале с консульскими услугами: МИД не мог действовать вразрез с политикой государства

Скандалы об ограничении консульских услуг для мужчин за границей, которые не утихали вплоть до мая 2024 года, были вызваны, в частности, ситуацией с готовящимся в Украине законом о мобилизации.

Об этом говорил бывший глава МИД Дмитрий Кулеба с журналисткой Раминой Эсхакзай.

Эксминистр объяснил, чем именно тогда была вызвана реакция МИД на бурные обсуждения в социальных сетях, скандалы и стычки в консульствах, а также множество слухов по поводу дальнейших планов украинской власти.

"За рубежом услуги граждане получают в двух местах: дипломатической миссии или офисе ГП "Документ". Дипломатическая миссия — это Министерство иностранных дел, ГП "Документ" — Министерство внутренних дел. В ГП "Документ" появились какие-то проблемы, и люди, которые массово получали там документы, начали на это жаловаться. На тот момент консульства работали в штатном режиме. вся эта кумулятивная проблема упала нам на голову", — вспомнил Кулеба.

Он также объяснил свою реакцию на резонанс, вызвавший данная ситуация.

"Что происходило в реальности? Граждане Украины, читавшие в новостях о приближающемся законе о мобилизации, решили ускорить оформление своих документов. В это время другие находящиеся здесь громады Украины не имеют возможности спрятаться от взаимодействия с государством, просто переоформив свои документы. Мы говорим о справедливости. Поэтому я оказался в ситуации, в которой у меня с одной стороны мужчины мобилизационного возраста за границей, о которых я, как глава МИД, стараюсь избежать потенциальных угроз призыва, ускорив оформление своих документов. А с другой стороны, есть украинские мужчины, которые еще не были мобилизованы, а также мужчины на фронте, которые рискуют своей жизнью ради своей страны. Поэтому был запрос на справедливость., кто находится в Украине и теми, кто за границей. Нужно было делать выбор. Власть — это вообще выбор.

Он также добавил, что МИД не мог действовать в разрез с государственной политикой, заключавшейся в подготовке закона о мобилизации.

"Проблемы в выдаче документов в ГП "Документ" уже появились, а МИД будто бы существовал в своей отдельной реальности. Меня могут критиковать или нет, я к этому спокойно отношусь, потому что есть такие моменты, когда ты не можешь быть хорошим для всех, иначе ты потеряешь себя и то, во что ты веришь. Был такой момент, когда было давление обстоятельств, которое я описал, нужно было принимать решение. гражданство, что нужна новая политика по отношению к украинцам за границей, и мы написали концепцию, стратегию и положили на стол президенту в этом году, когда я еще был министром, это тоже я верю, что украинцы должны оставаться одним целым. тем, чтобы мы оставались одним целым не только в своих правах по отношению к государству украина, но и в своих обязанностях по отношению к нему. Кулеба.

Напомним, информация о временном прекращении предоставления консульских услуг за границей мужчинам призывного возраста, повлекла за собой бурную реакцию тех украинцев, которые выехали в другие государства. Тогда Дмитрий Кулеба прокомментировал ограничение консульских услуг за границей, заявив, что защита интересов государства является приоритетом в условиях полномасштабной войны.

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