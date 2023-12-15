Кулеба о вето Орбана на помощь Украине: "Деньги все равно будут"

Европейский Союз будет финансово поддерживать Украину, несмотря на то, что Венгрия заблокировала пакет помощи Украине на 50 миллиардов евро.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в эфире "Сніданок з 1+1".

"Это значит, что деньги все равно будут, не должно быть никаких сомнений. Финансовая и макрофинансовая поддержка со стороны Европейского Союза будет продолжаться. Вопрос только в одном — будет ли это консенсусная программа, которую утвердят все государства-члены Европейского Союза, и Венгрия в том числе будет туда вкладывать свою долю, будет ли это программа, утвержденная отдельно без Венгрии, поскольку для ЕС всегда единство является ключевой целью, потому что единство — это источник их силы, они до последнего будут пытаться запустить программу консенсуса, но если все же Виктор Орбан упрется в этот вопрос, то есть 100% понимание, как запустить эту программу без консенсуса. Те государства, которые готовы вкладывать деньги, создадут коалицию, и будут через механизмы ЕС их давать Украине. Это не затянется, условно говоря, к лету следующего года. Это будет в начале года", — объяснил он.

Министр также уточнил, что речь идет о тех же 50 млрд евро.

"Сама сумма остается, по крайней мере, сейчас неизменной", — сказал он.

Напомним:

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ветировал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро после того, как ранее воздержался при принятии решения о переговорах о вступлении Украины в ЕС.

"Итоги ночной смены: вето на дополнительные деньги для Украины, вето на пересмотр MFF. Мы вернемся к этому вопросу в следующем году после должной подготовки", — написал Орбан в социальной сети X.

Остальные 26 лидеров ЕС согласились вернуться к дебатам на новой встрече в начале следующего года, чтобы попытаться заключить соглашение о крайне необходимой поддержке Киева.

Европейский совет 14 декабря решил начать переговоры о вступлении Украины и Молдовы в Европейский союз, а также предоставил Грузии статус кандидата в члены ЕС. Орбана, также выступавшего против начала переговоров, не было во время голосования по этому вопросу.

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