Кулеба о военной помощи: "В этом году Украина получит все, что не смогла получить раньше"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в 2023 году Украина получит все необходимое оружие.

В этом году Украина получит от союзников всю необходимую военную помощь, которую не удалось получить в прошлом году. Над этим уже трудятся.

Об этом глава МИД Дмитрий Кулеба рассказал на брифинге.

"Сегодня даже дети просят принести им под елку "Леопарда", мы понимаем, что дети думают не только об игрушечных "Леопардах". Мы все не только над этим думаем, но и очень много работаем. Я говорил в прошлом году, что в 2023-м мы получим то, что не могли получить по разным причинам в 2022-м. Я могу лишь подтвердить слова, что так и будет. Все свое время, ждите новостей", — сказал Кулеба.

Напомним, военный эксперт Александр Мусиенко убежден, что Вооруженные силы Украины 2023 могут рассчитывать на поставки западной техники, в частности бронемашин "Брэдли" и "Кугуар" чтобы проводить наступательные действия.

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