Кулеба обратился к G20 по поводу массированного ракетного удара по Украине: "Станьте на сторону людей, а не военных преступников"

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на массированный ракетный удар по Украине 15 ноября.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал лидеров G20 дать "принципиальную реакцию" на преступные действия России.

Об этом Кулеба написал в своем твиттере.

"Россия бьет смертоносными ракетами по мирным украинским городам, разрушает жилые дома и объекты энергетической инфраструктуры. Я ожидаю принципиальную реакцию саммита "Группы двадцати". И, пожалуйста, избегайте "призывов к обеим сторонам". Станьте на сторону людей, а не военных преступников", — подчеркнул глава МИД.

Напомним, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат рассказал, что российская армия во время массированной атаки во вторник, 15 ноября, выпустила по Украине около 100 ракет. Это самая массированная ракетная атака РФ по Украине с 24 февраля.

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