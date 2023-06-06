Кулеба обсудил с Боррелем ситуацию по подрыву Каховской ГЭС

Кулеба проинформировал Борреля о последних событиях после взрыва российскими террористами Каховской ГЭС.

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел телефонный разговор с высоким представителем Европейского Союза по вопросам внешней политики и политики безопасности Жозепом Боррелем. Они обсудили последние события в связи с подрывом российскими захватчиками Каховской ГЭС.

Об этом Кулеба сообщил у себя в Twitter.

Кулеба заявил, что проинформировал Борреля о последних событиях после взрыва российскими террористами Каховской ГЭС.

"Я провел разговор с Жозепом Боррелем, чтобы сообщить о последней информации о подрыве Каховской ГЭС и о последствиях для людей и окружающей среды. ЕС готов предоставить необходимую помощь и гуманитарную помощь для смягчения последствий этой устроенной Россией катастрофы", — написал Кулеба в твиттере.

Напомним, ранее сообщалось, что в Китае отреагировали на подрыв дамбы Каховской ГЭС, которую совершили российские захватчики 6 июня.

Кроме того, мы ранее информировали, что Украина тоже обращалась с необходимостью созыва Совбеза ООН из-за теракта российских оккупантов на Каховской ГЭС.

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