Кулеба объяснил, говорил ли с Зеленским о новой должности
Дмитрий Кулеба опроверг переход в Службу внешней разведки.
Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским назначение на конкретный государственный пост. В частности, он опроверг информацию о возможном переходе на работу в Службу внешней разведки (СВР).
Об этом сообщает «Украинская правда».
По словам экс-министра, его недавняя встреча с Владимиром Зеленским носила рабочий характер и не касалась кадровых вопросов.
«У нас был хороший разговор. В принципе все так, как написал президент в своем посте. Наш разговор касался в основном ситуации в стране и немного говорили о международке», — отметил Кулеба.
Комментируя сообщения в СМИ и Telegram-каналах по поводу его вероятного назначения в разведку, Кулеба отметил, что не понимает происхождения этих слухов.
«Я вообще не понимаю, откуда эти разговоры», — подчеркнул экс-глава МИД.
Он также подтвердил, что содержание его разговора с президентом полностью соответствует официальным заявлениям главы государства, обнародованным ранее.
Что известно о разговоре Зеленского с Кулебой?
Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что встретился с экс-министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заявил о договоренности определить направления дальнейшего взаимодействия.
По информации разных медиа сообщалось, что Владимир Зеленский рассматривает возможность привлечения бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к новым форматам работы во власти, в частности, в контексте реформирования Службы внешней разведки Украины (СВР).
Впоследствии Зеленский заинтриговал ответом относительно новой должности Дмитрия Кулебы.
После недавней встречи с Дмитрием Кулебой президент дал краткий, но многозначительный ответ журналистам.