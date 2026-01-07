Кулеба объяснил, говорил ли с Зеленским о новой должности

Дмитрий Кулеба

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что не обсуждал с президентом Владимиром Зеленским назначение на конкретный государственный пост. В частности, он опроверг информацию о возможном переходе на работу в Службу внешней разведки (СВР).

Об этом сообщает «Украинская правда».

По словам экс-министра, его недавняя встреча с Владимиром Зеленским носила рабочий характер и не касалась кадровых вопросов.

«У нас был хороший разговор. В принципе все так, как написал президент в своем посте. Наш разговор касался в основном ситуации в стране и немного говорили о международке», — отметил Кулеба.

Комментируя сообщения в СМИ и Telegram-каналах по поводу его вероятного назначения в разведку, Кулеба отметил, что не понимает происхождения этих слухов.

«Я вообще не понимаю, откуда эти разговоры», — подчеркнул экс-глава МИД.

Он также подтвердил, что содержание его разговора с президентом полностью соответствует официальным заявлениям главы государства, обнародованным ранее.

Что известно о разговоре Зеленского с Кулебой?

Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что встретился с экс-министром иностранных дел Дмитрием Кулебой и заявил о договоренности определить направления дальнейшего взаимодействия.

По информации разных медиа сообщалось, что Владимир Зеленский рассматривает возможность привлечения бывшего министра иностранных дел Дмитрия Кулебы к новым форматам работы во власти, в частности, в контексте реформирования Службы внешней разведки Украины (СВР).

Впоследствии Зеленский заинтриговал ответом относительно новой должности Дмитрия Кулебы.

После недавней встречи с Дмитрием Кулебой президент дал краткий, но многозначительный ответ журналистам.