Кулеба объяснил, почему у Украины нет "плана Б" на случай прекращения западной поддержки

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что Украина верит в реализацию "плана А", в который входит военная поддержка со стороны стран Запада, поэтому нет альтернативного "плана Б", если она прекратится.

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Об этом он заявил в интервью американскому телеканалу CNN.

На вопрос о том, есть ли у Украины "план Б" на тот случай, если Запад уменьшит свою военную поддержку, Кулеба ответил: "У нас нет "плана Б". Мы уверены в "плане А".

"Украина всегда будет бороться с имеющимися у нее ресурсами. И как правильно сказал генсек (НАТО. – Ред.), то, что дается Украине, не благотворительность. Это инвестиция в защиту НАТО, а также в защиту процветания американского народа", – добавил он.

Кулеба пояснил, что в случае "теоретической победы" РФ в Украине "другие лидеры во всем мире будут искушены пойти по следам России", и это потребует от Соединенных Штатов "намного, гораздо более высокой цены".

"Те, кто в своих внешнеполитических расчетах считает, что Путин не решится напасть на страну НАТО, если он увидит, что он может добиться успеха в Украине, совершают огромную ошибку и должны сменить работу", — считает министр.

Он отметил, что цена для других стран будет приобретена выше в будущем, если сейчас прекратить поддерживать Украину. "И вот почему мы верим в "план А", мы работаем над "планом А", и мы его воплотим", – подытожил он.

Напомним, ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявлял, что РФ будет нести ответственность за свои военные преступления в Украине.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Словакии призвала передать Украине оружие.

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