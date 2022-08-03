Кулеба объяснил, почему Украина не разрывает дипломатические отношения с Беларусью

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба объяснил, почему Украина полностью не разрывает дипломатические отношения с Беларусью, несмотря на ее содействие российской войне в Украине.

По словам Кулебы, такое решение со стороны Украины может спровоцировать Лукашенко принимать "те или иные решения".

Об этом глава МИД рассказал в интервью Укринформу.

"Я прекрасно помню, как в ночь на 24 февраля с территории беларуси началось вторжение в Украину. До этого белорусы клялись, что беларусь для нас не представляет никакой угрозы", — вспоминает Кулеба.

Министр отмечает, что у Украины нет иллюзий относительно Беларуси. Дипломатические отношения с Минском сразу потерпят крах, как только белорусские войска зайдут в Украину.

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"У нас нет иллюзий относительно беларуси, а есть трезвый анализ происходящего и каким образом не давать дополнительных поводов лукашенко принимать те или иные решения. Я уже говорил публично, и моя позиция не изменилась: если белорусские вооруженные силы зайдут на территорию Украины, я немедленно отправлю предложение разорвать с ними дипломатические отношения", — подчеркнул Кулеба.

Следует отметить, что в День украинской государственности Украина подверглась мощному ракетному обстрелу со стороны Беларуси. Однако министр убежден, что привязываться к праздничным датам не стоит.

"А относительно того, что с территории белорусы проходят обстрелы, мне кажется, нет смысла привязывать это к праздничным датам. То, что в воздушном пространстве белорусы летают российские бомбардировщики, – иногда просто тренируются, иногда стреляют, – это наша ежедневная реальность. Еще раз хочу подчеркнуть — Беларусь является соучастником преступления агрессии против Украины, это не подлежит никаким сомнениям. Поэтому никаких оправданий им нет и не будет", — подчеркнул Кулеба.

Отметим, военный эксперт Олег Жданов говорит, что все движения военных Беларуси и РФ у украинских границ хорошо известны нашей разведке. Напасть "неожиданно" не получится.

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