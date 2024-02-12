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Кулеба отреагировал на действия польских протестующих, высыпавших украинское зерно

Кулеба отреагировал на действия польских протестующих, высыпавших украинское зерно

Высыпанное поляками украинское зерно на границе/Фото с Facebook-страницы Андрея Садового

Он осудил действия поляков.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал действия польских протестующих, высыпавших зерно из украинских грузовиков, недопустимыми.

Об этом Кулеба написал в сети X.

" Порча украинского зерна на польской границе недопустима. Любой хлебороб должен знать, сколько труда приходится, чтобы вырастить зерно, особенно в военное время", — говорится в сообщении.

Глава МИД подчеркнул, что ради дружественных украинско-польских отношений виновники этой провокации должны быть привлечены к ответственности.

Ранее стало известно, что на границе перед Дорогуском польские протестующие повредили несколько фур и высыпали зерно.

Полиция польского города Хелм начала расследование по инциденту на границе с Украиной возле пункта пропуска в Дорогуске.

Украинцы в Сети возмущены действиями польских протестующих, которые на границе высыпали зерно из украинских грузовиков. В частности, действия поляков называют "низостью", "позором" и "грехом".

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