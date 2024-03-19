Кулеба отреагировал на идею помощи Украине от США в виде займа

Украинская сторона пока не знает деталей предложения о предоставлении военной помощи со стороны США в виде займа, поддержанной американским сенатором Линдси Грэмю.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ.

"Украина уже получает поддержку в разном виде. Кое-что приходит, как грантовая помощь, а другая поддержка приходит в виде сзайма Поэтому мы не шокированы предложением из США, но вопрос заключается в том, как относительно общей структуры помощи, которая будет оказана ", — говорится в сообщении.

Кулеба подчеркнул, что украинскую сторону шокирует что решение в Конгрессе США о помощи еще не было принято, и хотя приближается конец марта, обсуждение еще продолжается.

"Дешевым путем сохранения безопасности в мире является поддержка Украины сегодня, которая стремится, чтобы эти дебаты в США завершились положительно и было принято решение, которое бы не допустило разрушения американской помощи", — добавил он.

Напомним, Администрация президента Байдена не считает целесообразным оказывать помощь Украине в долг. С инициативой помогать не даром – только взаймы или ленд-лиз – на днях выступил спикер Палаты представителей Конгресса Майк Джонсон.

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