Кулеба отреагировал на угрозы России выйти из "зернового соглашения": РФ возобновляет "голодные игры"

Кулеба подчеркнул, что Украина не выдвигает дополнительных требований, в отличие от РФ.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал угрозы России выйти из "зернового соглашения" шантажом и призвал мировое сообщество четко дать понять РФ, что его ультиматумы должны прекратиться.

Об этом глава МИД написал в твиттере.

Кулеба подчеркнул, что украинские власти предупреждали, что с РФ не может быть никаких договоренностей, ведь они никогда их не соблюдают.

"Россия делает именно то, о чем мы предупреждали: восстанавливает голодные игры и угрожает Черноморской зерновой инициативе. Я хочу, чтобы каждая африканская, азиатская, ближневосточная семья знала: Украина не выдвигает дополнительных требований, мы хотим, чтобы коридор продолжал работать 1/2", – говорится в его сообщении.

Глава МИД Украины подчеркнул, "пора защитить черноморский зерновой коридор. Я призываю все государства и организации четко дать понять Москве: шантаж должен прекратиться. России не разрешено подвергать риску миллионы людей. Я призываю особенно те государства, которые зависят от украинского экспорта".

Напомним, Россия направила письмо генеральному секретарю ООН Антониу Гутеррешу, в котором представила перечень претензий по выполнению так называемого "зернового соглашения". Обсуждение этих требований должно состояться 16 октября в ходе встречи представителей ООН с российской стороной в Москве. Добавим, что действие договора завершается в ноябре и требует продления.

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