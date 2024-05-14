Кулеба ответил, отказывалась ли Украина от "мира" с РФ в 2022 году

Кулеба опроверг фейк РФ о "сорванном мире" с Украиной в 2022 году.

Обвинения в сторону Украины в том, что она якобы не захотела подписывать с Россией мирное соглашение в 2022 году в Стамбуле, являются абсурдными.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

Глава МИД подчеркнул, что история о "сорванном мире" — один из любимых фейков россиян. Но если пристальнее взглянуть на факты, то такие слухи не выдерживают никакой критики.

По словам Кулебы, с помощью подобных историй Россия хочет переложить ответственность с агрессора на жертву.

"Это абсурдно. Если бы Россия хотела мира, она прежде всего не нападала бы на Украину", — подчеркнул министр.

Он уточнил, что во время переговоров в 2022 году требования России были настолько абсурдными, что "мирное соглашение не просматривалось".

Также Кулеба прокомментировал проекты документов, обнародованных западными СМИ. Он подчеркнул, что они являются доказательством переговорного процесса, но большего смысла в них нет, потому что тогда не было согласия.

Министр подтвердил, что обсуждалась встреча президента Украины Владимира Зеленского и российского диктатора Владимира Путина, но Москва не захотела ее организовывать.

Глава МИД также опроверг абсурдные слухи, что Украина отказалась от переговоров с РФ под влиянием Бориса Джонсона, который тогда был премьером Британии.

"Во-первых, кто-либо, кто когда-то встречался с Зеленским, знает, что это не тот человек, на которого можно надавить для какого-то решения. Во-вторых, потому что процесс переговоров между делегациями, собственно, продолжался и в апреле, и даже в мае – то есть задолго после приезда Джонсона”, – рассказал Кулеба.

Именно позиция России стала причиной, почему странам не удалось достичь мирного соглашения, добавил министр.

Напомним, по заявлению Офиса президента, на саммите мира, который должен состояться 15-16 июня в Швейцарии, будут разрабатывать общую позицию относительно начала переговоров с РФ, которую передадут Кремлю.

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