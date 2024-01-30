Кулеба ответил, считают Орбана и Сийярто пророссийскими политиками

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба не считает венгерского премьера Виктора Орбана и главу МИД Петера Сийярто пророссийскими политиками.

Об этом украинский дипломат сказал в интервью венгерскому порталу Telex.

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По его мнению, они проугорские.

"Если бы это подтвердилось, это означало бы большие проблемы как для ЕС, так и для Венгрии. Но я думаю, что они проугорские. Если бы они были пророссийскими, то Петер бы на нынешней встрече не заявил, что уважает территориальную целостность и суверенитет Украины", – объяснил он свое мнение.

Напомним, 28 января министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, руководитель Офиса президента Андрей Ермак и министр внешней экономики и иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провели переговоры.

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