Кулеба озвучит важное послание для союзников во время заседания Совета Украина-НАТО

Кулеба напомнил, что Patriot – это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты.

Во время заседания Совета Украина-НАТО министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба будет призывать партнеров предоставить больше систем Patriot.

Об этом украинский дипломат сказал в Брюсселе перед началом встречи МИД в четверг, 4 апреля.

"Спасение украинских жизней, спасение украинской экономики, спасение украинских городов зависит от наличия в Украине Patriot и других систем ПВО. Мы говорим о Patriot, потому что это единственная система, которая может перехватывать баллистические ракеты", — отметил Кулеба, отметив, что система Patriot будут его главным посланием для союзников.

Между тем, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг добавил, что Запад ищет "более сильные способы организации поддержки" Украины.

"Мы также будем обременять долгосрочные финансовые обязательства со стороны союзников с НАТО. Мы, конечно, приветствуем добровольные взносы, но в долгосрочной перспективе нам нужно меньше зависеть от них и больше зависеть от твердых обязательств НАТО", — сказал генсек Альянса.

Напомним, накануне глава МИД Дмитрий Кулеба призвал предоставленные Украине все существующие в мире системы Patriot для защиты российских атак.

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