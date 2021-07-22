Кулеба подарил Сийярто форму сборной Украины по футболу

Сийярто подарил украинскому коллеге мяч.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подарил своему венгерскому коллеге Петеру Сийярто форму сборной Украины по футболу.

Об этом глава украинского ведомства сообщил на своей странице в Facebook.

Министр опубликовал фото, на котором передает подарок министру внешней экономики и иностранных дел Венгрии. На футболке — цифра 30 и надпись Szijjártó Péter.

Кулеба также написал, что не остался и сам без подарка: "Начался визит Петера Сийярто по обмену подарками. Я получил венгерский мяч, а Петер — нашу уже легендарную форму с Слава Украине! Теперь — в самолет и вместе — на Восток".

В своей заметке глава МИД Украины также сообщил о результатах встречи с Сийярто. Так, министры подписали соглашение о взаимном признании документов об образовании и ученых степенях, которую не могли согласовать семь лет с, а аткож запланировали проведение встречи по вопросам национальных меньшинств. Кроме того, достигнута договоренность, что в Будапеште установят памятный Крест с надписью "Погибшим за Украину". В свою очередь, Киев даст разрешение на выделение дополнительного участка для размещения венгерского военного кладбища в Подполозье на Закарпатье.

Как сообщалось, 22 июля Сийярто 22 июля приехал в Украину с рабочим визитом по приглашению украинского коллеги Дмитрия Кулебы. Министры также осуществят совместную поездку на линию разграничения в Донбассе, а также проведут совместную пресс-конференцию.

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