Кулеба поставил на место венгерских радикальных политиков, желающих забрать Закарпатье

Во время встречи с венгерским коллегой Кулеба задел скандальное заявление радикального политика о намерениях присоединить Закарпатье.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба остро ответил венгерским радикальным политикам, которые хотят "оттяпать" себе Закарпатье. Он предупредил, чтобы не получилось так, как с Путиным, "сломавший зубы об Украине".

Об этом украинский дипломат сказал в интервью Укринформу.

"Собственно, на пресс-конференции прозвучал вопрос венгерской журналистки об угрозах в адрес Венгрии (имеется в виду заявление Сийярто, что накануне визита в Украину он получил письмо с угрозами на почту, – авт.). Но зачем умалчивать заявление венгерского радикального политика с угрозой в адрес" Украины? Поэтому я и сказал, что если Путин сломал зубы об Украине, с венгерскими правыми это произойдет и подавно", — прокомментировал глава МИД Украины.

Напомним, 27 января лидер ультраправой партии Венгрии Mi Hazank Ласло Тороцкой заявил о претензиях на украинское Закарпатье в случае потери Украиной государственности из-за войны.

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