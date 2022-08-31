Кулеба предлагает "специальную программу" для российских солдат, которые больше не хотят воевать в Украине

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба предлагает запустить специальную программу для российских военных, больше не желающих воевать в Украине.

Глава МИД уверен, что это предложение достойно того, потому что "даже если один российский военный сложит оружие и решит уйти, это означает спасенные украинские жизни и приближение мира".

Об этом он сказал в интервью Reuters.

"Месседж: спасайся и беги. Сложите оружие, сдайтесь украинским войскам и получите возможность начать новую жизнь", – заявил Кулеба.

Он также в очередной раз призвал Европейский Союз запретить въезд российским туристам, назвав это мероприятие целесообразным, поскольку большинство россиян поддержали "геноцидную захватническую войну" своей страны.

"Время полумер прошло. Лишь жесткая и последовательная политика может дать результат", — подчеркнул Кулеба.

По его словам, визовый запрет для российских туристов и некоторых других категорий будет "пропорциональным ответом на геноцидную агрессивную войну России в сердце Европы, которую поддерживает большинство российских граждан".

Напомним, министры иностранных дел ЕС обсуждают, среди прочего, вопрос выдачи туристических виз российским гражданам. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что граждане Беларуси также должны попадать под запрет на выдачу виз Европейскому Союзу.

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