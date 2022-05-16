Кулеба предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины

Министр иностранных дел Украины встретился с европейским комиссаром по экономике.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с европейским комиссаром по экономике Паоло Джентилони призвал Евросоюз взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины.
Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.
"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. Во исполнение инициативы Владимира Зеленского я предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины. ЕС также поддержит восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в Единый рынок ЕС", — говорится в сообщении.
Met with Commissioner @PaoloGentiloni. Поднимаясь @ZelenskyyUa 's инициатива, я поощряет ЕС для того, чтобы взять в репутацию одного из Украиной war-torn regions. The EU будет также содействовать Ukraine's economic recovery, further integration goods & services into EU's Single Market. pic.twitter.com/8KK6GPz04Q— Dmytro Kuleba (@DmytroKuleba) May 16, 2022
Напомним, министр иностранных дел Украины в Брюсселе будет обсуждать с европейскими партнерами вопрос введения нефтяного эмбарго против России, включенного в шестой санкций пакет ЕС.
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