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Кулеба предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины

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Кулеба предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из регионов Украины

Фото: Twitter/Дмитрий Кулеба

Министр иностранных дел Украины встретился с европейским комиссаром по экономике.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на встрече с европейским комиссаром по экономике Паоло Джентилони призвал Евросоюз взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины.

Об этом глава украинского МИД сообщил в Twitter.

"Встретился с комиссаром Паоло Джентилони. Во исполнение инициативы Владимира Зеленского я предложил ЕС взять на себя ведущую роль в восстановлении одного из пострадавших от войны регионов Украины. ЕС также поддержит восстановление экономики Украины, дальнейшую интеграцию товаров и услуг в Единый рынок ЕС", — говорится в сообщении.

Напомним, министр иностранных дел Украины в Брюсселе будет обсуждать с европейскими партнерами вопрос введения нефтяного эмбарго против России, включенного в шестой санкций пакет ЕС.

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