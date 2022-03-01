Кулеба предупредил: если "Украина упадет", между РФ и НАТО может быть прямой конфликт

Украина прорабатывает с НАТО решения для противовоздушной обороны.
Украина не просит НАТО воевать с Россией, напавшей на наше государство 24 февраля, но призывает помочь Украине всем, чем можно, чтобы выстоять и победить РФ.
Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 1 марта.
"Что касается зоны запретных полетов, то смотрите, мы же ведем эту войну сами, своими физическими силами, — гибнут наши люди, наши военные, наши солдаты, наши пилоты... Мы не приглашаем НАТО для того, чтобы они здесь воевали за нас. Это наша земля, это наши территории, но все, что НАТО может сделать для того, чтобы поддержать Украину в этой войне, это, я считаю, не только моральный долг, но и политическая целесообразность для НАТО. Если мы, не дай бог, упадем, то следующие будут они. То лучше помочь нам здесь в Украине, чем ждать, когда вы реально окажетесь в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом", — сказал Кулеба.
Глава МИД отметил, что Украина сейчас прорабатывает с партнерами решения для противовоздушной обороны.
"Есть разные решения того, как можно помочь Украине с противовоздушной обороной, и мы эти решения сейчас с партнерами прорабатываем. Но не надо, пожалуйста, запугивать, что из-за Украины НАТО окажется в состоянии войны с Россией. Если Россия здесь в Украине победит, следующими вы будете, НАТО", — сказал Кулеба.
По его словам, введение НАТО бесполетной зоны над Украиной является не только моральным долгом, но и политической целесообразностью для НАТО.
"Ибо они (НАТО — Ред.) понимают, что если мы, не дай Бог, упадем, то следующие будут они. Лучше помочь нам здесь, в Украине, чем ждать, пока вы реально окажетесь в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом", – объяснил глава МИД.
Потери россиян, воюющих против Украины:
По ориентировочным данным Генштаба Вооруженных Сил Украины, с утра 24 февраля до 6:00 28 февраля войскам страны-захватчика России были нанесены следующие потери:
- В личном составе – 5710 человек, пленных – 200.
- Уничтожены и повреждены самолеты – 29 ед;
- вертолетов – 29 ед;
- танков – 198;
- ББМ – 846;
- артиллерийских систем – 77;
- средства ПВО – 7;
- РСЗО – 24;
- цистерн из ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 3;
- катера – 2 единицы;
- автомобильной техники – 305.
С чего началось российское военное вторжение в Украину:
- 21 февраля президент России Владимир Путин подписал указы о признании "независимости" "ДНР" и "ЛНР".
- 22 февраля Совет Федерации РФ окончательно ратифицировал договоры о признании "ЛДНР".
- 22 февраля Совет Федерации Российской Федерации удовлетворил обращение президента РФ Владимира Путина и разрешил использование армии за рубежом. Это, в сущности, было разрешение Путину начать войну против Украины.
- ЕС, США, а также другие страны одна за другой заявляют, что не будут признавать "независимость" "ЛДНР" и вводят санкции.
Как начиналась война России против Украины:
- Ранним утром 24 февраля президент РФ Владимир Путин в видеообращении объявил о "специальной военной операции" по "защите" Донбасса.
- Сразу же слышались взрывы в крупных городах Украины — Россия во главе с Путиным начала войну против Украины. Обстрелы украинских городов и сел продолжаются.
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на всей территории Украины вводится военное положение.
- В течение 24 февраля в результате российских обстрелов погибли 137 украинских военных и гражданских людей.
- 28 февраля состоялся первый раунд переговоров между Россией и Украиной.
- 28 февраля Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе.
Россия наносит удары по гражданскому населению:
- В Киеве российская ракета попала в многоэтажку: фото и видео
- Последствия обстрела Россией жилого дома в Киеве: двое погибших и шестеро тяжело раненых (видео)
- Как выглядит киевская многоэтажка после ночного ракетного обстрела: фото, видео
- Появились фото ракетных обстрелов в Киеве
- Оккупанты обстреливают Чернигов из "градов" — ОГА
- Российские войска обстреляли Харьков – улицы города укрыли неразорвавшиеся снаряды
- Российские оккупанты ракетами обстреляли Бровары, ранены: видео
- После переговоров Россия запустила по Киеву баллистические ракеты: видео мощного взрыва.