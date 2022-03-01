Кулеба предупредил: если "Украина упадет", между РФ и НАТО может быть прямой конфликт

Кулеба предупредил: если "Украина упадет", между РФ и НАТО может быть прямой конфликт

Украина прорабатывает с НАТО решения для противовоздушной обороны.

Украина не просит НАТО воевать с Россией, напавшей на наше государство 24 февраля, но призывает помочь Украине всем, чем можно, чтобы выстоять и победить РФ.

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на онлайн-брифинге во вторник, 1 марта.

"Что касается зоны запретных полетов, то смотрите, мы же ведем эту войну сами, своими физическими силами, — гибнут наши люди, наши военные, наши солдаты, наши пилоты... Мы не приглашаем НАТО для того, чтобы они здесь воевали за нас. Это наша земля, это наши территории, но все, что НАТО может сделать для того, чтобы поддержать Украину в этой войне, это, я считаю, не только моральный долг, но и политическая целесообразность для НАТО. Если мы, не дай бог, упадем, то следующие будут они. То лучше помочь нам здесь в Украине, чем ждать, когда вы реально окажетесь в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом", — сказал Кулеба.

Глава МИД отметил, что Украина сейчас прорабатывает с партнерами решения для противовоздушной обороны.

"Есть разные решения того, как можно помочь Украине с противовоздушной обороной, и мы эти решения сейчас с партнерами прорабатываем. Но не надо, пожалуйста, запугивать, что из-за Украины НАТО окажется в состоянии войны с Россией. Если Россия здесь в Украине победит, следующими вы будете, НАТО", — сказал Кулеба.

По его словам, введение НАТО бесполетной зоны над Украиной является не только моральным долгом, но и политической целесообразностью для НАТО.

"Ибо они (НАТО — Ред.) понимают, что если мы, не дай Бог, упадем, то следующие будут они. Лучше помочь нам здесь, в Украине, чем ждать, пока вы реально окажетесь в состоянии прямого конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом", – объяснил глава МИД.