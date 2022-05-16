Кулеба призвал министров иностранных дел ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство на саммите в июне

Кулеба призвал министров иностранных дел ЕС предоставить Украине статус кандидата на членство на саммите в июне

Кандидатство – это еще не членство, и даже не переговоры о вступлении. Но это исправит десятилетие ошибок политики неопределенности, убежден глава МИД.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на заседании Совета министров иностранных дел ЕС 16 мая призвал предоставить Украине статус кандидата на членство в Евросоюзе на саммите в июне.

По словам Кулебы, это исправит десятилетие ошибок политики неопределенности.

Об этом сообщает пресс-служба МИД.

"Я повторяю свой призыв: придайте Украине статус кандидата на членство в ЕС на саммите в июне. Украина все равно получит этот статус рано или поздно. Продемонстрируйте лидерство и предоставьте его сейчас", — подчеркнул глава МИД.

Кулеба отметил, что кандидатство – это еще не членство, и даже не переговоры о вступлении.

"Мы все это прекрасно понимаем. Но предоставление Украине статуса кандидата в июне будет сильным политическим шагом, который надежно закрепит Украину в рамках европейского интеграционного проекта и исправит десятилетие ошибок политики неопределенности", — подчеркнул он.

Напомним, еврокомиссар по политике соседства и расширению Оливер Варгей отметил, что Еврокомиссия получила от Украины все ответы из опросника по поводу членства в ЕС и готовит выводы.

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