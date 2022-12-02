Кулеба призвал ОБСЕ обратить особое внимание на похищение россиянами украинских детей

Кулеба призвал обратить серьезное внимание на одно из самых циничных преступлений геноцидной войны РФ против Украины

Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время встречи с директором Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ Маттео Мекаччи призвал обратить особое внимание на похищение украинских детей россиянами.

Об этом говорится в сообщении в Twitter министра иностранных дел.

Стороны подробно обсудили преступления, которые Россия устраивает на территории Украины, и привлечение к ответственности всех виновных.

"Я призвал БДИПЧ обратить серьезное и особое внимание на похищение Россией украинских детей, являющееся одним из самых циничных преступлений геноцидной войны РФ против Украины", — отметил Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что Россия активно рекламирует вывоз и принудительное усыновление украинских детей.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Польши Анджей Дуда заявил, что россияне спланированы и последовательно уничтожают критическую инфраструктуру Украины с целью спровоцировать гуманитарную катастрофу.

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