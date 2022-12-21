Кулеба призвал украинцев "ни о чем не волноваться и идти к победе"

Министр сопровождает президента Украины во время визита в США

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев о чем не волноваться и идти вперед к победе нашей страны и ее союзников.

Об этом министр заявил по прибытии с президентом Украины Владимиром Зеленским с визитом в США.

Также читайте Переговоры Зеленского с Байденом: первые заявления

"Все будет хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей — Соединенных Штатов Америки», — сказал Кулеба.

Напомним, ранее сообщалось, что в США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.

Кроме того, мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден принял в Овальном кабинете украинского лидера Владимира Зеленского, прибывшего с визитом в США.

Зеленский уже в США!

Читайте также:

Подписывайтесь на наши каналы в Telegram и Viber.