Кулеба призвал украинцев "ни о чем не волноваться и идти к победе"

Министр сопровождает президента Украины во время визита в США
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба призвал украинцев о чем не волноваться и идти вперед к победе нашей страны и ее союзников.
Об этом министр заявил по прибытии с президентом Украины Владимиром Зеленским с визитом в США.
"Все будет хорошо. Ни о чем не беспокойтесь. Только вперед, только к освобождению наших территорий, только к победе Украины и ее союзников, прежде всего, наших верных друзей — Соединенных Штатов Америки», — сказал Кулеба.
Напомним, ранее сообщалось, что в США были введены усиленные меры безопасности в связи с визитом президента Украины Владимира Зеленского.
Кроме того, мы ранее информировали, что президент Соединенных Штатов Джо Байден принял в Овальном кабинете украинского лидера Владимира Зеленского, прибывшего с визитом в США.
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