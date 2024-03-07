Кулеба прокомментировал назначение Залужного послом: "Решение, отвечающее интересам Украины"

Назначение Залужного послом Украины в Великобритании – очень логичный шаг. МИД нужен сильный человек в Лондоне.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава МИД Дмитрий Кулеба.

"Мы с Валерием Федоровичем имели несколько разговоров, из которых я абсолютно убедился, что лежит душа у нашего уважаемого генерала, бывшего главкома, к дипломатической работе. И больше, даже профильное образование у него тоже есть", — подчеркнул министр.

Он добавил, что Залужный получил диплом магистра по специальности "международные отношения".

"Поэтому, думаю, это очень логичный шаг. Я как министр, безусловно, заинтересован в сильном после в Лондоне", — говорит глава МИД.

Президент учел все факторы и решил, что именно Валерий Залужный является оптимальной кандидатурой.

"Это однозначно усиление для нашей системы. Решение, отвечающее и интересам МИД, и интересам, я думаю, Валерия Залужного, и главное – интересам Украины", – резюмировал Кулеба.

Напомним, президент Владимир Зеленский согласовал кандидатуру бывшего главкома ВСУ Валерия Залужного на должность посла Украины в Великобритании.

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