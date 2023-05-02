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Кулеба прокомментировал прогноз по ограничению полетов над Украиной до 2029 года

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
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Кулеба прокомментировал прогноз по ограничению полетов над Украиной до 2029 года

Когда в Украине снова заработает гражданская авиация. / Фото: Associated Press

Работа над открытием неба для гражданской авиации ведется.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года.

Об этом министр рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Это вопрос безопасности… Работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Но то, что Евроконтроль слишком консервативно высказал позицию – однозначно. Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться. Это все о задержках с принятием решений", — заявил глава МИД.

Напомним, Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы будут до 2029 года.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов.

В компании "Украэрорух" подчеркнули, что возобновление полетов гражданской авиации в Украине произойдет тогда, когда будет гарантирована полная безопасность.

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Дата публикации
Просмотры
1146
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