Кулеба прокомментировал прогноз по ограничению полетов над Украиной до 2029 года

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал прогноз Евроконтроля об ограничении полетов над Украиной до 2029 года.

Об этом министр рассказал в эфире "Сніданку з 1+1".

"Это вопрос безопасности… Работаем над этим, хотим, чтобы это произошло как можно скорее. Но то, что Евроконтроль слишком консервативно высказал позицию – однозначно. Кстати, будь у нас F-16, и они патрулировали украинское небо, то аэропорт Львова можно было бы спокойно открывать и вообще ни о чем не беспокоиться. Это все о задержках с принятием решений", — заявил глава МИД.

Напомним, Европейская организация по безопасности аэронавигации Eurocontrol прогнозирует, что ограничения на полеты в воздушном пространстве Украины, России, Белоруссии и Молдовы будут до 2029 года.

Министр транспорта Франции Клеман Бон заявил, что Украина "упорно работает" над открытием своего авиапространства для гражданских самолетов.

В компании "Украэрорух" подчеркнули, что возобновление полетов гражданской авиации в Украине произойдет тогда, когда будет гарантирована полная безопасность.

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