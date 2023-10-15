Кулеба прокомментировал упреки о "тотальной коррумпированности" Украины и назвал причины

Дмитрий Кулеба отметил, что в течение предыдущих полутора лет мы не слышали этой информационной волны о чрезвычайной "коррумпированности" Украины. И тому есть две причины.

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба считает, что развертывание нарратива о якобы тотальной коррумпированности Украины вызванное приближением момента принятия решения об открытии переговоров о вступлении страны в Евросоюз и попыткам определенного спектра американского политикума разрушить поддержку Украины.

Об этом министр рассказал в интервью Наталье Мосейчук в рамках авторского проекта "Мосейчук+".

"Есть две очень простые причины, по моему мнению. Первая – это приближение решения об открытии переговоров о вступлении Украины в ЕС, и вторая – это попытка определенного спектра американской политики разрушить поддержку Украины аргументом о том, зачем вы помогаете коррумпированной стране", — отметил он.

Глава МИД также добавил: "если мы так коррумпированы, почему за полтора года предоставления финансовой и вооруженной поддержки аудиторы США, сидящие и проверяющие все это, не нашли никакого нарушения".

"Все на местах, все работают, государство устояло", — подчеркнул министр иностранных дел.

Напомним, Дмитрий Кулеба рассказал о сговоре экс-президентов США Билла Клинтона и России Бориса Ельцина, когда Украина потеряла ядерное оружие.

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