Кулеба провел срочное совещание с послами из-за серии угроз в 12 странах

МИД Украины ужесточает безопасность дипломатических представительств и активно работает с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ.

На фоне серии террористических угроз, направленных против украинских дипломатов, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел срочное совещание с послами.

Об этом он сообщил в своем Facebook.

По его словам, по состоянию на вечер 2 декабря зафиксировано 18 случаев угроз в 12 странах: покушение на теракт в Испании, пакеты с извращенными угрозами в виде вырванных глаз животных в Венгрии, Нидерландах, Польше, Хорватии, Италии, Австрии, Чехии, Ватикане, Франции, сообщения о минировании в Казахстане, а также подозрительное письмо в США.

“Террористы стараются не просто запугать украинских дипломатов. Они хотят ослабить, запугать Украину и подорвать важную дипломатическую работу по снабжению оружием, энергооборудованием, изоляцией России”, — написал Дмитрий Кулеба.

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Глава МИД заверил, что его ведомство ужесточает безопасность дипломатических представительств и активно работает с национальными правоохранительными органами иностранных стран и СБУ, чтобы найти и наказать негодяев.

Он также заявил, что те, кто стоят за этой серией угроз, тщетно стараются.

“Террористам ничего не удастся. Мы не дадим им запугать Украину или подорвать работу дипломатов. Мы продолжим защищать свой дипломатический фронт, тянуть оружие и энергооборудование, усиливать изоляцию России и работать над трибуналом для руководства государства-террориста”, – пообещал министр.

Кроме тем безопасности украинских посольств и консульств, на совещании обсудили поставки энергетического оборудования в Украину и работу над воплощением Формулы мира президента Владимира Зеленского.

Напомним, в среду, 30 ноября, в посольстве Украины в Мадриде раздался взрыв. Из-за этого пострадал один из сотрудников дипломатического ведомства. Впоследствии в Министерстве иностранных дел сообщили, что 17 украинских посольств за границей получили письма с угрозами и запугиваниями.

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