Кулеба рассказал, чем для России обернется её признание страной-спонсором терроризма

Признание России спонсором терроризма наложит на нее дополнительные санкции, углубит международную изоляцию российского режима и полностью разрушит остатки репутации России на многие десятилетия.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что необходимо как можно скорее признать Россию государством-спонсором терроризма, поскольку с 24 февраля россияне совершили все перечисленные в Римском уставе преступления.

Об этом Кулеба написал в колонке для РБК-Украина.

"Терроризм – это действительно второе имя современной России, поэтому признание ее государством-спонсором терроризма будет лишь юридической фиксацией реальности. На практике это будет означать введение дополнительных санкций как со стороны США, так и со стороны других стран, еще более глубокую международную изоляцию российского режима и полное разрушение остатков репутации России на многие десятилетия", — пишет Кулеба.

По словам министра, многие годы Россия использовала "борьбу с терроризмом" для манипуляций и причин взаимодействия с ней других стран. Таким образом, РФ отбелила свою репутацию в Европе и США после нападения в 2008 году на Грузию и в 2014 году – на Украину.

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"Россия навязывала миф о своей якобы конструктивной роли в противодействии терроризму для оправдания собственных войн, начиная с Чечни и завершая Сирией. Хотя ни одна из них не была справедлива или оправдана, российские чиновники и дипломаты повсюду рассказывали, что они якобы борются с терроризмом. Внесение России в список государств-спонсоров терроризма навсегда разрушит этот миф. Россия является источником терроризма, а не борцом с ним", — подчеркнул Кулеба.

Министр отметил, что террористический режим Путина грозит не только Украине, но всей Европе и миру.

"Путин давно доказал, что границы для него не имеют значения, а врагом провозгласил весь демократический мир. Он будет с усиленной энергией экспортировать российский терроризм далеко за пределы Украины, если не остановить его сейчас", – сказал он.

Кулеба подчеркнул, что российский терроризм распространяется не только в самой России, но и за ее пределами.

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"Внутри страны Кремль использует государственный террор как инструмент уничтожения политических оппонентов, журналистов и правозащитников, этнических, религиозных, сексуальных меньшинств... В Украине это военный терроризм, использование террористических тактик устрашения в ходе агрессивной войны. В международном измерении, российские частные военные компании и киллеры запугивают общества других стран", — пишет министр.

Украинские дипломаты работают над тем, чтобы Россия была признана государством-спонсором терроризма США, а также террористическим государством на уровне европейских государств и международных организаций.

"Мы убеждаем партнеров, что такой шаг – в их собственных интересах. Путин давно доказал, что границы для него не имеют значения, а врагом провозгласил весь демократический мир. Он будет с усиленной энергией экспортировать российский терроризм далеко за пределы Украины, если не остановить его сейчас", — написал Кулеба.

Напомним, сразу в нескольких странах – Эстонии, Финляндии, Грузии – на уровне правительств или отдельных партий раздаются призывы прекратить выдавать визы россиянам.

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