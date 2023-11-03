Кулеба рассказал, что о выборах в Украине в следующем году думает Зеленский

В Украине в следующем году должны были состояться президентские выборы. Однако на пути к реализации этого есть немало проблем из-за полномасштабной войны с Россией.

Президент Украины Владимир Зеленский сейчас взвешивает все "за" и "против" проведения президентских выборов весной 2024 года.

Об этом рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, пишет Sky News.

"Мы не закрываем эту страницу. Президент Украины рассматривает и взвешивает разные "за" и "против", — сказал глава МИД.

Он добавил, что проведение президентских выборов во время войны с Россией будет сопровождаться беспрецедентными трудностями.

Будут ли выборы в Украине

Ранее мы сообщали, что в Офисе президента еще не решили, состоятся ли выборы в Украине следующей весной, впрочем, такая вероятность есть.

В свою очередь, сам президент Зеленский сказал, что выборы в Украине могут состояться только в случае, если парламенту удастся решиться все задачи по обеспечению доступа к голосованию.

В то же время Киевский международный институт социологии (КМИС) на протяжении 30 сентября-13 октября провел всеукраинский опрос граждан относительно того, когда должны быть проведены выборы в Украине и отношение к возможному ограничению прав граждан на период восстановления.

Выяснилось, что по результатам опроса по состоянию на октябрь 2023 года 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться после войны и сейчас они не ко времени. 16% считают, что выборы должны проводиться, несмотря на войну в Украине.

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